Câmara de Lamego repudia atos de vandalismo no “Mercado de Natal”

A Câmara Municipal de Lamego, através de comunicado, lamentou e repudiou os atos de vandalismo praticados este fim de semana junto ao “Mercado de Natal”, situado na Av. Dr. Alfredo de Sousa.

A coberto da noite, os atos praticados constituíram uma ação deliberada de pura destruição de vários elementos decorativos alusivos ao Natal. Estas estruturas pretendiam dar um colorido especial a esta época do ano e apoiar a dinamização do comércio tradicional.

“A Câmara de Lamego vai apresentar uma queixa às autoridades, com o objetivo de identificar e pedir responsabilidades aos autores deste ato verdadeiramente lamentável e cobarde”, afirma José Pinto, Vereador das Atividades Económicas.

GC CM