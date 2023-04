Câmara Municipal de Vila Real alvo de buscas pela Polícia Judiciária 

Esta manhã, a Câmara Municipal de Vila Real foi alvo de buscas pela Polícia Judiciária, no âmbito de uma investigação referente a uma denúncia sobre eventuais irregularidades processuais aquando da eleição do presidente do conselho de administração da empresa municipal Vila Real Social, E.M., S.A.

Em comunicado, a autarquia confirmou os factos e referiu que “esta diligência, necessária para o cabal esclarecimento desta situação, mereceu toda a colaboração por parte do Executivo e dos serviços municipais, que estão, como sempre, à disposição da justiça, embora se considere que não existiu qualquer irregularidade”.

“O Município de Vila Real apela agora à celeridade deste processo, esperando poder demonstrar que não existiu qualquer ilicitude no processo investigado”, concluiu no mesmo documento.