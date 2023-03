Câmara Municipal de Vila Real coordena consórcio de mobilidade escolar Erasmus+

O Município de Vila Real viu aprovada a candidatura apresentada, em outubro transato, para acreditação Erasmus+, na qualidade de entidade coordenadora de consórcio de mobilidade na ação chave 1 Ensino Escolar. “Foi com enorme satisfação que recebemos a notícia da aprovação desta candidatura, só possível graças ao trabalho colaborativo e em articulação com as nossas escolas que, prontamente, aceitaram integrar este novo projeto”, disse o Vice-Presidente e Vereador dos Pelouros da Juventude e Educação e Ensino, Alexandre Favaios, acrescentando ainda que “já este ano 2023, iremos fazer um mobilização de cerca de 200 pessoas, que vão ter a oportunidade de perceber e experienciar aquilo que é este projeto educativo que nos vai unir no âmbito do programa Erasmus+”.

Depois da obtenção da acreditação com o selo de qualidade ERASMUS + Desporto, Juventude e Corpo Europeu de Solidariedade, que permitiu desenvolver um conjunto de ações ligadas à área escolar no domínio do voluntariado, e da perceção do excelente trabalho que já era feito pelos diferentes programas Erasmus+ em cada uma das escolas, o Município entendeu lançar às quatro escolas da rede pública o desafio da criação de um Consórcio do qual fazem parte para além da autarquia, que será a entidade coordenadora, o Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, Escola Secundária Camilo Castelo Branco e Escola Secundária de São Pedro.

Um dos objetivos deste Consórcio passa pela elaboração de um plano estratégico que envolva toda a comunidade educativa da rede pública no âmbito do programa Erasmus + e com isto obter um financiamento adicional no âmbito das ações chave 1 que poderão dedicar-se inteiramente à melhoria contínua e à procura de atividades de valor acrescentado para a comunidade educativa.

Assim, os agrupamentos de escolas e as escolas não agrupadas da rede pública, que já tinham elas próprias um conjunto de atividades no âmbito destes programas de mobilidade internacional, poderão aproveitar esta acreditação para melhorar e reforçar o trabalho que já faziam. As diretoras e os diretores das quatro escolas, presentes na apresentação desta parceria, manifestaram o seu entusiasmo relativamente a este projeto que encaram como uma mais-valia para a potenciação do trabalho desenvolvido nas suas escolas no âmbito das oportunidades de mobilidade internacional proporcionadas pelo programa Erasmus+.

Esta acreditação tem três objetivos primordiais visando o envolvimento das escolas, dos seus professores, do pessoal não docente e dos seus discentes como atores principais, mas também dos diferentes equipamentos municipais que têm serviço educativo. Assim, os objetivos são, em traços gerais, proporcionar a participação em projetos de mobilidade europeia a quem trabalha nas escolas e com os serviços educativos dos equipamentos municipais, apoiar as escolas na melhoria da qualidade dos respetivos Projetos Educativos e, por último, contribuir para a melhoria da qualificação dos jovens, professores, agentes educativos e técnicos do município de Vila Real.

GC CM