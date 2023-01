Câmara Municipal e Governo avaliam intervenção no Museu de Lamego

O Presidente da Câmara Municipal de Lamego e a secretária de Estado da Cultura mantiveram, a 30 de janeiro último, uma reunião de trabalho para avaliarem as obras em curso de renovação das condições infraestruturais do Museu de Lamego. Esta intervenção está a ser concretizada no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e tem como objetivo “suster a degradação” a que estava sujeito o antigo palácio episcopal.

Durante o encontro, Francisco Lopes e Isabel Cordeiro abordaram a execução da segunda fase de intervenção no Museu de Lamego, a iniciar no segundo semestre deste ano, com vista à sua requalificação e à colocação de internet “wi-fi”. O Governo e a autarquia de Lamego vão cooperar, ao abrigo da celebração de um contrato interadministrativo, através de um investimento superior a 1,2 milhões de euros. Neste contexto, caberá à autarquia o lançamento do concurso público para a execução da empreitada.



O Presidente da Câmara Municipal destacou ainda o “trabalho notável” realizado em Lamego nas últimas décadas ao nível da reabilitação e valorização do património cultural, com vista à fruição plena dos espaços patrimoniais e ao aproveitamento turístico. Exemplificou com as intervenções concretizadas, entre outros edifícios, na Igreja Catedral, na Igreja do Desterro e no Santuário dos Remédios.

O autarca alertou, no entanto, e mais uma vez, o Governo que o património local tem ainda “algumas lacunas” que pode ser valorizado no âmbito do PRR ou do próximo quadro comunitário, solicitando, por isso, que sejam contempladas no futuro as requalificações da Igreja de Santa Cruz, da Capela de Nossa Senhora dos Meninos, da Capela da Sra. da Esperança e do Santuário e Mata dos Remédios.

O Museu de Lamego integra a rede de museus, monumentos e palácios identificados como de intervenção prioritária no âmbito das verbas do PRR.

