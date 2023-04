Mondim de Basto investe 50 mil euros para a Transformação da Paisagem nos Territórios Vulneráveis

A Câmara Municipal de Mondim de Basto obteve a aprovação de uma candidatura ao programa Condomínio de Aldeia: Programa Integrado de Apoio às Aldeias Localizadas em Territórios de Floresta, que tem como propósito contribuir para a transformação da paisagem dos territórios de floresta vulneráveis especificamente, na envolvente das áreas edificadas das Aldeias de Fervença e Varzigueto.

O projeto, que foi aprovado na sua totalidade com uma verba de 50 mil euros, visa proteger as aldeias contra os incêndios rurais, bem como a melhoria das condições da atividade agroflorestal, com medidas como a adoção de práticas de gestão espontânea de combustível; a substituição de árvores resinosas por folhosas autóctones; o melhoramento de charcas e tanques e de elementos identitários das aldeias.

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, visitou os trabalhos que já se encontram a ser desenvolvidos nas aldeias de Fervença e Varzigueto, que considera essenciais para a valorização do território e a salvaguarda das pessoas e do património rural.

Ainda no âmbito deste programa vão ser criados um centro de recolha para compostagem de sobrantes agroflorestais e um parque de lazer.

Um projeto fundamental para o desenvolvimento e sustentabilidade destes territórios de montanha e para a construção de um concelho cada vez mais verde.

O município encontra-se, atualmente, a elaborar mais candidaturas para novos Condomínios de Aldeia.

GC CM