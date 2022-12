Câmara de Murça volta a atribuir vale de compras para gastar no Comércio Local aos idosos do concelho

A Câmara Municipal de Murça volta a apoiar os municípes residentes no Concelho, com mais de 65 anos ou portadores de deficiência, nesta época natalícia, com a atribuição de um vale de compras para gastar no comércio local.

Este vale de compras no valor de 20 euros para compras no comércio local, durante esta época de Natal. Esta iniciativa é dirigida à população sénior e portadora de deficiência, residente no Concelho de Murça. Consiste na atribuição de um vale para descontar em bens alimentares no comércio tradicional, em todas as Freguesias.

Esta é uma campanha que visa, de forma importante, ter impacto positivo no comércio local, na dinamização de vendas, numa altura tão difícil para os nossos comerciantes e famílias.

O Presidente da Autarquia, Mário Artur Lopes, releva a importância desta ação, quer pela sua componente social, quer pela capacidade de gerar valor para a economia do Concelho, afirma que: “devemos apoiar as populações, particularmente nesta altura, em simultâneo apoiar os comerciantes locais, de forma direta e indireta, com este importante contributo”.