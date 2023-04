A Associação Ambiental e Cultural Celtiberus (AACC) com o apoio do Município de Boticas organizou no passado domingo, dia 2 de abril, a caminhada “Trilho do Lobo – Covelo do Monte”.

A iniciativa contou com a participação de cerca de três centenas de caminheiros oriundos da zona norte do país e também da vizinha Galiza, que tiveram oportunidade de percorrer um trilho traçado para dar a conhecer algumas características deste território, classificado como Património Agrícola Mundial.

A caminhada teve início em Cerdedo, uma das mais belas aldeias do Concelho de Boticas, conhecida pelas suas vastas áreas de pasto em lameiro, pelos seus muros preservados e onde ainda se podem observar algumas das práticas ancestrais que ainda se vão mantendo em uso pelos habitantes locais, nomeadamente o regadio, o pastoreio do gado bovino, o corte de mato para acamar os animais, entre outras.

De Cerdedo os participantes seguiram em direção à aldeia desabitada de Covelo do Monte, sendo o percurso feito por caminhos de pastores, entre fragas e arbustos silvestres.

À chegada os caminheiros foram brindados com um lanche com alguns produtos locais, servido numa antiga eira.

De referir que estes tipos de iniciativas visam dar a conhecer o território do Barroso e o Concelho de Boticas em particular, o seu património cultural e natural e ainda fomentar a economia local.

