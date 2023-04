Campo de Férias da Páscoa acolhe 110 crianças e jovens Mondinenses

Encontra-se a decorrer, desde o dia 3 de abril, o programa Campo de Férias da Páscoa promovido pelo Município de Mondim de Basto para ocupar de forma lúdica e saudável este período de interrupção letiva.

Nesta edição do Campo de Férias estão a participar 110 crianças e jovens Mondinenses, com idades compreendidas entre os 3 e os 12 anos, e a usufruir de um programa divertido e diversificado, onde se incluem atividades dentro e fora do concelho, como os ateliês de expressões artísticas e de culinária, a Piscina de Ondas, em Esposende, o Museu do Chocolate, em Viana do Castelo, a visita ao Navio Hospital Gil Eanes, a Caça ao Ovo e uma série de atividades desportivas e recreativas de convívio e partilha.

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, fez uma visita ao Campo de Férias onde testemunhou a alegria e o ambiente de boa disposição que se vive em cada atividade desenvolvida.

O Campo de Férias da Páscoa decorre até ao dia 14 de abril, estando as atividades a ser devidamente acompanhadas pelos professores das atividades de enriquecimento curricular, que conferem qualidade e segurança nas atividades desenvolvidos.

A cantina do Centro Escolar e o serviço de transporte do município também se encontram a funcionar durante este período, assegurando a todos os alunos o serviço de refeições e o transporte das diferentes localidades do concelho para a Vila, bem como para as diversas deslocações para atividades desenvolvidas fora do concelho.

GC CM