Candidatura da Águas do Norte aprovada no âmbito do COMPETE 2020

Na sequência da apresentação de uma candidatura ao projeto “GREENValue – Valorização da Geração de Recursos Em Espaço Natural”, no âmbito do AVISO Nº 13/REACT‑EU/2021 – Apoio à Transição Climática – Intervenções de Resiliência dos territórios face ao risco – Combate à desertificação através da rearborização e de ações que promovam o aumento da fixação de carbono e de nutrientes no solo, a Águas do Norte viu aprovada o seu projeto, que visa apoiar investimentos assentes na promoção da recuperação da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e na preparação de uma recuperação ecológica, digital e resiliente da economia, tendo em consideração as respetivas consequências sociais.

O GREENValue propõe a inclusão de biofertilizantes, provenientes principalmente das ETAR do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal localizadas no Município de Alfândega da Fé, os quais serão tratados através de estabilização com óxido de cálcio (cal viva) ou compostados, com o objetivo de melhorar a qualidade do solo e a sua capacidade para fornecer serviços aos ecossistemas, nomeadamente ao nível da manutenção e desenvolvimento do coberto vegetal. Neste contexto, pretende-se validar a aplicação florestal destes subprodutos, conferindo-lhes valor acrescentado e permitindo mitigar dois problemas ambientais atuais: a perda de qualidade dos solos (e consequente processo de desertificação) e o destino e valorização de grandes quantidades subprodutos provenientes das ETAR e materiais estruturantes, com o objetivo de promover a economia circular, mas, igualmente, tornar a sua aplicação ao solo mais eco compatível.

Além disso, pretende-se ainda apostar no desenvolvimento de processos alternativos para o tratamento dos biossólidos provenientes das ETAR, através da utilização da técnica de compostagem convencional e da vermicompostagem de forma a obter um produto final devidamente higienizado, estabilizado e maturado.

A candidatura, agora aprovada, visa o restauro ecológico de cerca de 75 hectares de terrenos florestais, usando estes dois tipos de biofertilizantes, 44 hectares dos quais com arborização e a restante área com ação de manutenção, localizados no Concelho de Alfândega da Fé.

As ações de arborização serão efetuadas com 4 espécies arbóreas (2 espécies resinosas, pinheiro manso e pinheiro-bravo e 2 espécies folhosas, sobreiro e azinheira), bem conhecidas pela sua adaptabilidade a este tipo de ecossistemas.

As ações de manutenção serão feitas com a incorporação dos referidos tipos de biofertilizantes em florestas existentes, visando testar o seu impacto na qualidade do solo, na sua funcionalidade e microbioma ajudando assim a minimizar processos de destertificação.

O consórcio do projeto é constituído pela UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, pela empresa Resíduos do Nordeste, pela Câmara Municipal de Alfândega da Fé, pelas Uniões de Freguesias de Pombal e Vales, de Gebelim e Soeima, e de Ferradosa e Sendim da Serra, e pela Águas do Norte, que assumirá o papel de líder do Consórcio.

Esta iniciativa – projeto GREENVALUE (POCI-07-62G4-FEDER-181589) – é financiada como parte da resposta da União à pandemia de COVID-19, com financiamento EU – REACT-EU, através do COMPETE2020 – Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização (POCI). O GREENVALUE apresenta um custo total elegível de 976.644,06€, com apoio financeiro FEDER de 976.644,06€, e visa o restauro ecológico de áreas significativas de terrenos florestais em risco de desertificação do Concelho de Alfândega da Fé através da utilização de biofertilizantes.

