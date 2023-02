Candidatura da Águas do Norte aprovada no âmbito do Fundo Ambiental

Na sequência da apresentação de uma candidatura do projeto “ATPT – Água da Torneira Para Todos”, ao Aviso n.º 14199/2022, no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA2020), que estabelece um compromisso colaborativo para a promoção de uma cidadania ativa no domínio do desenvolvimento sustentável e para a construção de uma sociedade de baixo carbono, racional e eficiente na utilização dos seus recursos, traduzido em modelos de conduta sustentáveis em todas as dimensões da atividade humana, a Águas do Norte viu aprovado o seu projeto com o valor de cerca 71 mil EUR, que será comparticipado com o montante de aproximadamente 50 mil EUR.

O projeto agora aprovado, permitirá materializar a atitude proativa, dinâmica e inovadora da Águas do Norte enquanto entidade mobilizadora para a sustentabilidade ambiental e para o aumento da consciencialização da sociedade para a temática da eficiência hídrica e da sua gestão responsável. Assim, este projeto ATPT visa, tal como a sua designação indica, a promoção do consumo de água da torneira por toda a comunidade, pretendendo contribuir para ultrapassar a resistência existente na sociedade face a esta boa prática, que é de facto mais sustentável, mais segura e mais saudável.

De forma mais específica, verifica-se, cada vez mais, a necessidade premente de se apostar na promoção do consumo de água torneira em detrimento do consumo da água engarrafada, para reduzir a pegada ecológica do ser humano. Ambiciona-se, assim, promover o aumento da eficiência no uso e consumo de água, otimizar o consumo de matérias-primas, como o plástico, e de energia, reduzindo a emissão de Gases com Efeito de Estufa e contribuindo para um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.