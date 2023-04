CAPOLIB aposta na Certificação em Bem-estar Animal da Carne Barrosã

A Cooperativa Agro Rural de Boticas (CAPOLIB), na prossecução da melhoria continua das condições de produção e da obtenção de produtos agroalimentares de excelência, encetou, em 2022, a certificação da Carne Barrosã em bem-estar animal, Welfair Certification.

Este processo, que envolve o Agrupamento de Produtores de Carne Barrosã, a entidade Certificadora Certis – Controlo e Certificação e os produtores de Carne Barrosã, pressupõe visitas regulares às explorações para a avaliação das condições de produção, nas mais diversas vertentes dos quatro princípios elementares – boa alimentação, boa estabulação, boa saúde e comportamento adequado.

O bem-estar animal é um atributo fundamental no conceito de uma alimentação de qualidade e um fator com cada vez mais importância para os consumidores, que esperam que produtos derivados dos animais, em especial os alimentares, sejam produzidos com o máximo de respeito por estes princípios.

A avaliação é essencial para determinar o modo adequado como os animais são criados e mantidos, favorecendo e preservando o seu bem-estar e as práticas produtivas de excelência.

Os sistemas produtivos praticados no maneio dos animais da raça barrosã sempre privilegiaram o seu conforto e bem-estar, sendo por isso um processo simples e fácil de implementar, carecendo muito mais da sua validação do que propriamente da necessidade de alterar práticas, sistemas de maneio ou grandes investimentos.

A CAPOLIB está convicta que com mais esta certificação e distinção é possível salvaguardar e melhorar as condições de produção, vivência dos animais e, sobretudo, reforço da qualidade da Carne Barrosã, num mercado cada vez mais exigente.

Desta forma é possível ir ao encontro das preferências dos consumidores, oferecendo um produto seguro, saudável, sustentável, de elevado valor nutricional e organolético, com uma pegada ecológica favorável e respeitador das boas práticas de produção relacionadas com o bem-estar animal.

GC CM