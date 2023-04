Casa do Povo da Campeã recebe III Colóquio Viário do Marão

O III Colóquio Viário do Marão – Povoamento e vias de comunicação ao longo da História vai decorrer nos próximos dias 29 e 30 de Abril, no auditório da Casa do Povo da Campeã, no concelho de Vila Real, mas também com transmissão online através do canal YouTube do Instituto Politécnico de Bragança (IPB).

À semelhança das duas edições anteriores, este Colóquio contará com diversos especialistas, estudiosos e investigadores que irão partilhar os seus conhecimentos sobre a história e o património da Serra do Marão e regiões circundantes e debater com todos os presentes algumas das questões atuais sobre a preservação e a valorização do património material e cultural, com destaque para o património viário.

No âmbito da programação do Colóquio, vai decorrer também um Concerto pela Tuna da Carvalhais, no Sábado, dia 29 de Abril, pelas 21:00 horas, e um Passeio cultural pelo património viário da Veiga da Campeã, no Domingo, dia 30 de Outubro, pelas 9:00 horas.

A participação presencial no Colóquio é gratuita, mas necessita de uma inscrição prévia até ao dia 25 de Abril. A organização deste evento resulta de uma parceria entre a Junta de Freguesia da Campeã, o Instituto Politécnico de Bragança, a Biblioteca Municipal de Vila Real e as associações Arquivo de Memórias e Batuta Fidalga.

Programa: