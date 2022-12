CCDR-NORTE encerra as comemorações dos 20 Anos de Douro Património Mundial em Vila Real

Realiza-se a 14 de dezembro, pelas 17h30, na Casa de Mateus (Vila Real), a cerimónia de encerramento das comemorações do 20º aniversário da elevação do Alto Douro Vinhateiro a Património Mundial.

A sessão Douro Património Mundial, Território de Excelência, que conta com a participação do Presidente da CCDR-NORTE, António Cunha, e que se propõe a fazer uma reflexão sobre estas duas décadas e a projetar o futuro do Alto Douro Vinhateiro, servirá ainda para a entrega do Prémio Arquitetura do Douro 2022 e o lançamento do Prémio Vinha Douro.

Neste dia, pelas 21h30, a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial, com o apoio do Município de Vila Real e da CCDR-NORTE, organiza, no Teatro Municipal de Vila Real, a estreia mundial da peça sinfónica Traços de Esplendor de Fernando C. Lapa, interpretada pela Orquestra do Norte, dirigida por Fernando Marinho.