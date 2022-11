CCDR-NORTE promove Encontro “Aldeias do Douro, Aldeias do Mundo: Rostos do Presente, Rostos do Futuro”

Realiza-se a 25 de novembro, pelas 14h30, na Casa dos Noura, em Alijó, o Encontro “Aldeias do Douro, Aldeias do Mundo: Rostos do Presente, Rostos do Futuro”. O evento, inserido no âmbito das comemorações dos 20 anos de classificação do Alto Douro Vinhateiro, é promovido em parceria pela CCDR-NORTE, a Aldeias de Portugal – ATA e a Rostos da Aldeia.

O programa do encontro aborda os desafios que hoje se colocam às aldeias e redes de aldeias do Norte, em concreto do Douro, e as medidas de políticas públicas nos seus territórios aplicadas, em áreas como a demografia, a cultura, o património ou o turismo. O programa tem em vista a sustentabilidade destas aldeias no quadro do desenvolvimento regional e local.

Nesta ocasião, serão apresentados quatro filmes documentais relativos a diversas Aldeias Vinhateiras do Douro (Ucanha e Salzedas, Favaios, Trevões e Provesende), produzidos nos últimos meses pela associação cultural “Rostos da Aldeia”. As atividades incluem ainda três painéis de debate.

Entre outros convidados, participam nos painéis o Presidente da CCDR-NORTE, António Cunha, a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira e a Vice-Presidente da CCDR-NORTE, Célia Ramos.

O programa completo pode ser consultado aqui.

GC