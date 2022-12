CDU de Vila Real lança abaixo-assinado “contra” nova concessão de estacionamento

Esta manhã, a CDU de Vila Real lançou um abaixo-assinado sobre a redução do estacionamento gratuito na cidade, no âmbito da nova concessão de estacionamento que entrará em vigor a 2 de janeiro.

“O objetivo principal é alertar a população para esta nova concessão de estacionamento que entrará em vigor no mês de janeiro e que levanta uma série de constrangimentos qui ao centro da cidade, nomeadamente ao comércio local”, sublinhou Ricardo de Almeida representante da CDU, acrescentando que já existem registos dos problemas levantados em Braga com a mesma concessionária.

Para a CDU, esta concessão vai resumir-se na concentração de estacionamento gratuito do outro lado da cidade, contra estacionamento pago no centro de Vila Real, numa concessão por 30 anos, que terá repercussões ao nível económico para os vila-realenses. “Queremos que as pessoas tomem consciência dos problemas reais que estão a viver e pretendemos fazer alguma pressão no município para que tenham em atenção o pequeno e médio comerciante e as pessoas que vivem aqui no centro da cidade. Isto é uma situação insustentável”, reforçou, relembrando que a CDU não tem representação no município e que esta iniciativa é o que “conseguem fazer com os meios ao seu dispor”.

“A escassez de estacionamento e de transportes públicos, bem como a falta de organização do espaço urbano e a planificação da mobilidade no concelho, têm sido geradoras de fundados descontentamentos e dores de cabeça para os vila-realenses”, sublinhou Ricardo Almeida.

Maria Vieira, que vem todos os dias de Abaças, foi a primeira a assinar o documento, uma vez que, devido ao acumular das multas, estaciona o carro no centro comercial e vem a pé para o centro da cidade. “Com os ordenados que temos, não dá para pagar tudo. Venho a pé ou de autocarro e ando sempre carregada com os sacos. Já estou farta de receber multas porque não há onde estacionar”, declarou.