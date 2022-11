Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro faz Biópsia Pulmonar Transtorácica em regime de ambulatório

Os utentes do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) podem realizar, desde 11 de novembro, biópsia pulmonar transtorácica, em regime de ambulatório.

“Até à data, este exame era realizado unicamente em regime de internamento, o que obrigava a uma permanência mínima de 24 horas no hospital. Desta forma, encurta o tempo de vigilância aos pacientes, e no final de seis horas, podem regressar ao domicílio”, referiu Catarina Oliveira, diretora do Serviço de Imagiologia do CHTMAD.

Assim sendo, “os utentes que cumpram os critérios clínicos necessários poderão realizar este estudo a lesões pulmonares, de uma forma mais cómoda. Já para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), representa menos custos associados”, acrescentou Ana Loureiro, Diretora do Serviço de Pneumologia, deste centro hospitalar.

A Biópsia Pulmonar Transtorácica é um meio complementar de diagnóstico realizado pelo Serviço de Imagiologia, requisitado pelos médicos pneumologistas, para estudo e caracterização de lesões pulmonares. É um exame realizado por radiologistas de intervenção, geralmente com o auxílio de um citopatologista, que permite o diagnóstico de doença maligna, com uma efetividade superior a 95%.

As equipas de Radiologia de Intervenção e de Pneumologia (médicos, enfermeiros, técnicos e assistentes operacionais) estão de parabéns neste passo importante na melhoria da prestação de cuidados.