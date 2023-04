Centro Social de Vilar de Maçada inaugura Jardim de Sons e Sabores

No passado domingo, dia 16 de abril, foi inaugurado o Jardim de Sons e Sabores, do Centro Social Recreativo e Cultural de Vilar de Maçada.

Projeto financiado e aprovado, através da 2.ª edição do prémio BPI La Caixa- RURAL, em 2019, A pandemia atrasou a concretização da obra, no entanto, em 2023, a mesma está concluída e pronta a ser usufruída pelos utentes das várias Respostas Sociais.

Este jardim vai ter um conjunto terapêutico para a população mais idosa, respeitando assim as condições físicas e a reabilitação. É um jardim, como o nome indica, de sons e sabores, que permitirá a estas pessoas terem um contato maior com a natureza.

Totalmente acessível e adaptado de forma a proporcionar sensações de bem-estar, motivação e melhorar o estado emocional e a sua autoestima.

Trata-se de um jardim inclusivo, seguro e inexistente em todo o Norte Transmontano, inserido numa zona rural.

A inauguração contou com a presença de várias entidades do concelho e do distrito. O mesmo está aberto ao público, aos parceiros e a todas as IPSS´s que pretendam visitar.

A direção agradece a toda a comunidade presente, agradece também a envolvência de todos os colaboradores, construtores, familiares, sócios e amigos desta Instituição.

Continuamos com a mesma certeza e a mesma missão. Uma sociedade amiga dos idosos, é uma sociedade amiga de todos.

A Direção