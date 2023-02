Change Lab UTAD: da ideia à concretização

O Change Lab, programa pioneiro da UTAD, lançou a semente para a criação de novas ideias de negócio junto de mais de uma dezena de participantes. A primeira edição decorreu entre 22 e 24 de fevereiro, no edifício da Biblioteca Central da UTAD.

Estimular o desenvolvimento de competências e atitudes empreendedoras em áreas diferenciadas, nomeadamente nos domínios do conhecimento, investigação e tecnologia, foi o principal objetivo do Change Lab.

“Este é um programa destinado a quem tem uma ideia de negócio pronta a ser implementada, mas também para quem ainda não tem nada muito definido. Durante três dias, puderam inspirar-se nos testemunhos reais de empreendedores que já passaram por esta fase inicial”, refere Hugo Vilela, do Centro de Inovação e Desenvolvimento da UTAD.

Durante as nove sessões, o Change Lab procurou dotar a comunidade académica de ferramentas que a capacite para abraçar o mundo dos negócios e da inovação. Os especialistas da área do empreendedorismo que foram convidados para esta 1ª edição abordaram as diferentes etapas da criação de um negócio, desde a criação de uma marca às questões jurídicas.

Para os dias 28, 29 e 30 de março, está prevista a realização de uma segunda edição do Change Lab.

Financiado pelo Fundo Social Europeu (Programa Operacional Regional do Norte), o Change Lab decorre no âmbito do projeto UI-CAN – Universidades como Interface para o Empreendedorismo e foi organizado pela Vice-Reitoria para a Inovação, Transferência de Tecnologia e Universidade Digital.