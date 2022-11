Chaves: acordo entre Município e EMPARK põe fim a duas décadas de litígio

Entendimento acaba com o risco de indemnização de mais de 3 milhões de euros à concessionária

Após duas décadas de litígio, o Município de Chaves e a empresa EMPARK, S.A. assinaram hoje um acordo de entendimento que vem colocar termo ao processo judicial encetado pela empresa, em janeiro de 2004.

Com a celebração do acordo, os Contrato de Constituição de Direito de Superfície em subsolo destinado à construção e exploração de um Parque de Estacionamento Subterrâneo e de Execução do Fornecimento de Parcómetros e respetivo Adicional, celebrados em 2000, cessaram, assim como o litígio entre as partes, num processo que correspondia a um risco contingente do Município de mais de 3,3 milhões de euros, valor pedido pela EMPARK correspondente a 140 mil euros por “danos emergentes” e de 3,2 milhões de euros por “lucros cessantes”.

Recorde-se que o Município e a Empark celebraram contratos, em 2000, para a constituição do direito de superfície em subsolo destinado à construção e exploração de um parque público de estacionamento para viaturas ligeiras no Largo General Silveira e ainda para a execução do fornecimento de parcómetros, encontrando-se o processo, até à data do presente acordo, a aguardar sentença, em sede de recurso para o Tribunal Central Administrativo Norte.

Em conferência de imprensa, o autarca flaviense, Nuno Vaz, manifestou a sua “enorme satisfação pela resolução de mais um processo de contencioso, que acarretava um risco de responsabilidade contingente de grande impacto financeiro para o município e que constrangia e condicionava a situação das contas municipais.”

Município reduz substancialmente processos de contencioso judicial

No que concerne aos restantes processos de contencioso municipal, o Município de Chaves reduziu significativamente os processos judiciais, diminuindo o risco indemnizatório contingente em mais de 12 milhões de euros.

Segundo o Relatório da prestação de serviços de auditoria financeira ao município de Chaves elaborado pela KPMG e Associados, realizado em 2019, a autarquia detinha em outubro de 2017, 47 processos com impacto financeiro relevante, num montante superior a cerca de 16 milhões de euros.

Na presente data,a autarquia detém em curso 13 processos com impacto financeiro relevante, resultando em pouco mais de 3,5 milhões de euros de passivos contingentes.