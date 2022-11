Chaves apresenta Festival de Inverno “BILHÓ” de 1 a 4 de dezembro

BILHÓ é o nome do próximo Festival de Chaves, uma produção da INDIEROR realizada no âmbito do protocolo de desenvolvimento cultural estabelecido e financiado pelo Município. O nome, que resulta de um regionalismo de época, remete para memórias típicas relacionadas com serões de convívio à volta da lareira, a descascar castanhas, conhecidas na região como bilhós.

O Cartaz já foi apresentado e conta com quatro dias de Festival Artístico Interdisciplinar que pretende estimular a criação conjunta, colocando ao mesmo nível artistas e público, numa relação de partilha de experiências entre quem cria e quem assiste, tornando mais próximo e acrescentando valor ao processo criativo.

De 1 a 4 de dezembro este festival, fora de época, pretende constituir-se como um ponto de encontro de e para a comunidade através da realização de várias atividades, desde a música à fotografia, passando pela escrita ou ilustração. A programação faz-se com concertos, residências artísticas, workshops e mesas redondas.

O cartaz dos concertos já conta com as participações de Catarino Branco, Joana Alegro, e Cave Story. Para os workshops já estão confirmados Miguel Madeira (Fotografia com telefone), Hugo Makarov (Ilustração Digital) e Rui Cardoso Martins (Escrita para Guião).

Algumas das atividades são de participação livre, como as mesas redondas e determinados workshops, sendo que os bilhetes para as restantes iniciativas podem ser adquiridos na sede da INDIEROR (Rua Direita Nº143) ou online, a partir da próxima semana.

