Chaves associa-se à comemoração da Noite Europeia dos Museus com atividades no MACNA

O município de Chaves associa-se às comemorações do Dia Internacional dos Museus e Noite Europeia dos Museus, com a dinamização de atividades no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), no próximo dia 20 de maio, com entrada gratuita entre as 21h00 e as 23h30.

Este equipamento cultural, que integra os espaços museológicos da Rede Portuguesa de Museus, proporcionará, pelas 21h00, Oficinas Criativas de Teatro com a temática “Contos”, destinadas a jovens com idades entre os 14 e os 20 anos. Esta atividade gratuita será levada a efeito pela INDIEROR, encontrando-se sujeita a inscrição prévia em indieror.pt/oficinas.

No âmbito da promoção do conhecimento sobre a arte contemporânea, será realizada ainda, pelas 21h30, mais uma visita orientada à sua última exposição “Olhares Modernos. O Retrato na Pintura, Escultura, Desenho (1910-1950)”, sendo possível usufruir de uma experiência personalizada, na qual os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto algumas curiosidades desta mostra, sob orientação do assessor/consultor do MACNA, Óscar Faria. A participação nas visitas está sujeita a inscrição, que pode ser efetuada através do número +351 276 009 137, ou em mac.nadirafonso@chaves.pt.

De referir que o Dia Internacional dos Museus, foi criado em 1977 pelo ICOM – Conselho Internacional de Museus, no sentido de promover, junto da sociedade, uma reflexão sobre o papel dos museus no seu desenvolvimento, através de atividades que proporcionem ao público experiências significativas e inovadoras.