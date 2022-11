Chaves: atribuição de Espaços de Venda no Mercadinho de Natal 2022

O Município de Chaves torna público um normativo para regular o funcionamento de atribuição de cinco espaços para a atividade de exposição e venda de produtos tradicionais associados à quadra natalícia, integrados no Mercadinho de Natal, que decorrerá de 15 a 24 de dezembro, no Largo General Silveira.

Da doçaria tradicional à chocolataria, padaria, frutos secos, artesanato, produtos tradicionais e regionais, estas são algumas das categorias às quais associações locais, artesãos e artistas se poderão candidatar.

A participação no evento está condicionada à seleção das inscrições recebidas, que obedece a critérios de diversidade das propostas apresentadas, no âmbito do normativo.

As inscrições para participação são gratuitas disponíveis no site do município em https://www.chaves.pt/pages/904. Podem ser formalizadas via email, para paula.veloso@chaves.pt, ou presencialmente no setor de expediente geral do município, através de envelope fechado com a descrição “Inscrição para o Mercadinho de Natal 2022”, até às 17h00 do dia 30 de novembro de 2022.