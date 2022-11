Chaves: Campanha “Quem Cala Não Consente”

A propósito do Dia Internacional Para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que se assinalou dia 25 de novembro, a Estrutura de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica (EAVVD) “Um Novo Começo”, da Delegação de Chaves da Cruz Vermelha Portuguesa, realizou duas iniciativas, em parceria com os seis Municípios da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso, bem como com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) e o Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega e Barroso (ACES ATB).

Assim, no dia 25 de novembro, foi dinamizado um Workshop “Intervir na Violência Doméstica”, em conjunto pela EAVVD, o CHTMAD e o ACES ATB, dirigido a profissionais de saúde e a técnicos/as do serviço de ação social dos Municípios.

O workshop teve como principal objetivo capacitar os/as técnicos/as para a adoção de procedimentos de intervenção adequados, face à identificação de potenciais situações de violência doméstica.

Paralelamente, foi promovida uma campanha de sensibilização intitulada “Quem Cala Não Consente”, através da publicitação de cartazes/mupis, nos município da CIMAT, com o objetivo de sensibilizar toda a comunidade, e não só as vítimas, a denunciar situações de violência doméstica às autoridades, tendo em conta a natureza pública do crime.

Do mesmo modo, pretende-se sensibilizar as vítimas para pedir ajuda junto de serviços especializados sendo, para o efeito, divulgados contactos importantes. A campanha estará em vigor até ao fim do ano e será também promovida, em formato digital, através das plataformas de Facebook e Instagram das várias entidades parceiras.

Mais informações pelo através do número 910 258 518 ou por email para dchaves.eav.unc@cruzvermelha.org.pt .