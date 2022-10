Chaves com casa cheia na noite de Áurea

Cerca de 700 flavienses receberam calorosamente a cantora Áurea, no Pavilhão Expoflávia da cidade, um concerto realizado na noite do passado dia 21 de outubro, onde entoou a interação e a cumplicidade com o público.

Com uma atuação energética e uma voz poderosa e requintada, a cantora superou todas as expectativas dos presentes, proporcionando não só momentos musicais únicos, mas também de convívio e diálogo. Como agradecimento pela recetividade, Áurea presenteou a plateia com a apresentação do seu novo single.

Depois de percorrer os principais palcos dos maiores eventos nacionais e alguns dos mais importantes teatros e salas do país, Áurea continua a sua carreira ascendente, afirmando-se como uma das principais vozes da música portuguesa e uma das mais sólidas e promissoras carreiras na indústria da música.

Este espetáculo, que certamente se irá perpetuar na memória de todos os flavienses pela abertura e a proximidade da artista para com o público, foi promovido no âmbito do projeto “Tempos Cruzados”, um programa de índole cultural cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Depois dos êxitos dos concertos de Gisela João e Áurea, este projeto irá trazer a Chaves outras áreas criativas, como a dança e o teatro, sendo que para já volta ao som do jazz, com a atuação de Afonso Pais, dia 3 de novembro, pelas 21h30.

“Tempos Cruzados” é um festival multidisciplinar organizado pela Câmara Municipal de Chaves, o Museu Nacional Soares dos Reis e as Câmaras Municipais de Caminha e Vila Nova de Gaia.