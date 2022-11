Chaves “ilumina-se” com a magia de Natal de forma responsável

Diminuir o período de funcionamento diário e adiar o início da iluminação de Natal vai permitir reduzir o consumo energético em cerca de 40% relativamente a 2021

O início da época natalícia será oficialmente assinalado em Chaves, no próximo dia 04 de dezembro (domingo), com a iluminação da árvore de Natal, no Largo General Silveira e das fachadas dos edifícios públicos, das igrejas e das principais artérias da cidade.

Num planeamento consciente que teve como premissas a implementação total de iluminação LED de baixo consumo, a redução de duas horas e meia de ligação diária, das 18h00 às 23h00, e sobretudo com a redução do período de iluminação de 4 a 31 de dezembro, será possível alcançar, este ano, uma diminuição no consumo energético em cerca de 40% face ao consumo verificado no ano anterior.

As iluminações natalícias contribuem para a tão desejada alegria natalícia, potenciam um maior movimento nas ruas e nos comércios e estimulam os lojistas do centro histórico a promoverem a sua oferta comercial. Constitui-se, por isso, como um ativo importante para atrair pessoas à cidade, incrementando o número de turistas e visitantes que, todos os anos, pelo Natal, visitam Chaves.

Esta iniciativa pretende abrilhantar esta quadra festiva, de forma responsável e criteriosa, de forma articulada com as recomendações do governo.