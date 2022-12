Chaves: Mercadinho de Natal abre portas amanhã com muitas surpresas

A Árvore de Natal gigante, a casa do Pai Natal, o Baloiço, ateliers e muita animação são os principais destaques da edição deste ano do Mercadinho de Natal, que abre portas amanhã, dia 15 de dezembro, em sessão oficial pelas 15h00, no Largo General Silveira.

Até dia 24 de dezembro, este espaço nobre da cidade transforma-se com a magia desta quadra, sendo possível desfrutar do ambiente natalício na casa do Pai Natal, onde não faltará animação, sendo possível escrever e deixar as cartas num marco de correio, que será remetido por artes mágicas para o Polo Norte.

Da doçaria típica à chocolataria, passando pelos frutos secos, o artesanato e produtos termais, vai poder encontrar também no Mercadinho de Natal uma variedade de produtos tradicionais e regionais, de artesãos e produtores locais. Chaves terá, assim, um aconchegante espaço, com propostas diferentes e únicas, onde poderão ser adquiridas algumas das suas prendas de Natal.

Para além da animação itinerante, será ainda promovida diariamente, pelas 16h30, a “Hora do Conto” que fará as delícias da imaginação dos mais novos.