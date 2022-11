Chaves: “Projeto Bio – Polo Alto Tâmega e Barroso” apresentado publicamente

Promover as potencialidades dos produtos e do território, de uma forma diferenciadora, valorizando os produtos locais. Este é o principal objetivo do “Projeto Bio – Polo Alto Tâmega e Barroso”, apresentado publicamente no passado fim-de-semana, no antigo Centro de Formação Técnico Profissional Agrário “Alves Teixeira”, em Vidago, numa cerimónia que contou com a presença da Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes.

Através de uma estratégia de desenvolvimento sustentado de âmbito territorial e em rede, o projeto visa potenciar o modo de produção biológico, com uma menor pegada de carbono, produtos mais resilientes às alterações climáticas, mais inclusivos e capazes de atrair jovens famílias.

O Presidente da autarquia flaviense e anfitrião da cerimónia, Nuno Vaz, vincou o papel que o território do Alto Tâmega e Barroso tem na sustentabilidade dos ecossistemas, ao afirmar que “somos um território com uma natureza muito intensa, mas sobretudo um território de agricultura e floresta que acaba por ser um polo de atividades agrícolas, pecuárias e outras”. O autarca salientou ainda a heterogeneidade dos produtos dos seis municípios que compõem a região – Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar – que trabalham sempre numa lógica de complementaridade, tendo a Água como elemento agregador.

A apresentação do Projeto Bio – Polo Alto Tâmega e Barroso – que surge no âmbito de uma ideia conjunta da CIMAT, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – UTAD e Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte – DRAPN – ficou a cargo do Primeiro Secretário Executivo da CIMAT, Ramiro Gonçalves.

A sessão encerrou com a intervenção da Ministra da Agricultura e da Alimentação, que teceu vários elogios ao Projeto, esperando que estejam reunidos todos os requisitos [na candidatura apresentada] para que possa ser dado um parecer positivo e para que possa vir a Chaves em breve, assinar os protocolos de colaboração para que o mesmo fique instalado naquele antigo Centro de Formação em Vidago.

