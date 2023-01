Chaves: regeneração urbana potencia investimento privado

O desenvolvimento económico concelhio é uma das prioridades do Município de Chaves, que, com o apoio dos FEEI – Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, tem hoje um maior número de empresas no território e uma maior taxa de empregabilidade.

A autarquia tem feito uma forte aposta na reabilitação e na regeneração urbana, ao abrigo dos fundos europeus PEDU_PARU: Plano de Ação de Regeneração Urbana e PEDU_PAMUS: Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, procurando intervir em diferentes áreas e encarando a reabilitação como um instrumento que integra os meios de resposta às principais necessidades municipais.

Exemplo disso tem sido a requalificação dos empreendimentos sociais, a reabilitação integral do espaço público, mas também na requalificação de diversos equipamentos do concelho.

A Câmara Municipal procurou, ainda, através de parcerias com outras entidades, promover a requalificação de edifícios dotados de valor patrimonial que se encontravam devolutos, entre os quais o edifício do agora Hospital Privado de Chaves, assim como o Hotel Ibis Style, localizado no coração da cidade.

A estes juntam-se os edifícios localizados na periferia da cidade, que deram lugar a zonas habitacionais, dos quais são exemplo o Edifício São Marcos, nos Aregos, o Edifício Requinte, em São Bernardino, e os Edifícios Tempos e Felicidade no Alto da Forca.

De forma a garantir a preservação de núcleos urbanos dotados de valor patrimonial, de que é exemplo o centro histórico, tem vindo a ser promovida uma criteriosa gestão urbanística.

Face à atual conjuntura económica e a competitividade territorial, torna-se determinante a implementação de políticas públicas que conduzam ao crescimento económico, alicerçadas na criação de emprego.

Para promoção dos projetos e investimentos realizados com o apoio dos FEEI – Portugal 2020, a autarquia apresenta “Uma Nova Cidade para Todos”, ação financiada pelo Portugal 2020, através do POAT – Programa Operacional Assistência Técnica e da União Europeia.