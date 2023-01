Assumindo o Plano de Ação Social como um eixo prioritário, a autarquia flaviense tem vindo a adotar uma estratégia assente no combate à pobreza e à discriminação, impulsionando a aquisição e desenvolvimento de competências básicas profissionais, pessoais e socias junto de comunidades desfavorecidas.

Os cerca de três milhões e quinhentos mil euros investidos na regeneração física e socioeconómica, tornaram assim “Chaves, uma Cidade mais Inclusiva”, através das obras de requalificação de infraestruturas na habitação social e espaços envolventes, assim como na implementação de projetos de cariz social.

Estas intervenções, realizadas com o apoio dos FEEI – Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, têm contribuído para melhorar a qualidade de vida dos munícipes e a atratividade do concelho.

A empreitada de beneficiação contemplou a reabilitação do Bairro Social de Casas dos Montes, no qual foram intervencionados 11 edifícios de habitação coletiva, garantindo melhores condições de habitabilidade em 57 fogos, e a requalificação de 13 habitações no Bairro Social dos Fortes, tornando-os mais condignos e confortáveis.

O Município tem vindo a afirmar Chaves, como um concelho em que ninguém fica para trás, com a igualdade de oportunidades, independentemente da condição de vida, mantendo um olhar diferenciado para os mais vulneráveis.

Neste contexto foram promovidas ações e projetos dirigidos a diferentes públicos-alvo, dando respostas adequadas a todos os cidadãos.

Numa cidadania mais ativa e participada foram também implementados os projetos “Cultura para Todos – A Criatividade Eleva o Espírito, Agita Outros Mundos” e os “Ateliers para a Vida”, envolvendo os participantes na dinamização de experiências artísticas e culturais, por forma a estimular a aprendizagem e uma maior inclusão dos mesmos na comunidade.

Para promoção dos projetos e investimentos realizados com o apoio dos FEEI – Portugal 2020, a autarquia apresenta “Chaves, uma cidade mais inclusiva”, ação financiada pelo Portugal 2020, através do POAT – Programa Operacional Assistência Técnica e da União Europeia.

GC CM