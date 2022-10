CHTMAD acolheu as primeiras Jornadas de Hematologia Médica

No passado dia 24 de outubro, realizaram-se no auditório da unidade hospitalar de Vila Real do CHTMAD, as primeiras “Jornadas de Hematologia Médica”.

A sessão de abertura contou com a presença do Sra. Presidente do Conselho de Administração do CHTMAD, Dra. Rita Castanheira; o Diretor do Centro de Gestão de Emergência e Cuidados Intensivos/ Diretor Internato Médico, Dr. Nelson Barros; e o Diretor do Serviço de Hematologia Clínica, Dr. Manuel Cunha.

Durante a sessão, foi prestada uma singela homenagem à Professora Doutora Margarida Lima, com palavras emotivas da parte do colega e amigo, Manuel Cunha, que recordou uma vida de entrega, abnegação e dedicação ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). Referiu, também, as características intelectuais ímpares e o legado científico decorrente de uma vida de entrega ao estudo e conhecimento.

Dedicada à área da Hematologia, esta iniciativa de caráter científico-formativo, envolveu muitos participantes, nomeadamente profissionais de Medicina Interna e de Medicina Geral e Familiar, em torno de um programa desenvolvido exclusivamente pelos internos desta especialidade médica.

Em debate, estiveram temas como a Anemia, o diagnóstico de Trombocitopenias, a Poliglobulia e Trombocitose, entre outras.

No final, todos os presentes concordaram com o sucesso do evento, que se pretende repetir para os próximos anos.

GC CHTMAD