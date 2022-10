Chuva “não ajuda” a vender flores para o Dia de Todos os Santos

Na próxima terça-feira, a 1 de novembro, comemora-se o Dia de Todos os Santos e, tal como tem acontecido nos anos anteriores, várias vendedoras deslocaram-se até á entrada do Cemitério de Santa Iria para vender as suas flores.

Apesar do mau tempo, esta tarde, cerca de cinco senhoras, equipadas de tendas e guarda-chuvas, não falharam a data e trouxeram consigo um vasto leque de crisântemos, alguns verdes e até cristas de galo que, ao longo dos últimos meses, têm crescido nos seus jardins.

Maria Santos, abrigada debaixo de um guarda-chuva, explicou ao Notícias de Vila Real que já vem para a entrada do cemitério há muitos anos e que, nos últimos tempos, a procura de flores tem diminuído. “Este ano ainda mais do que nos outros”, explicou. “Já tive muitas flores, mas como o negócio tem vindo a diminuir, agora tenho menos. Além disso, este ano, por causa da falta de água, o custo de produção foi mais elevado”, frisou a comerciante, sublinhando que, se não conseguir vender as flores a tempo, grande parte irá para o lixo.

No caso de Isabel Carvalho, atarefada a fazer os seus arranjos com cristas de galo, o mais chato, este ano, é a chuva que se vai prolongar durante o fim de semana. “A chuva não está nada a ajudar. É verdade que faz falta, mas não é bom porque as pessoas não saem de casa”, explicou.

Quanto ao negócio, esclareceu que “ainda se vai vendendo alguma coisa” e que os crisântemos, este ano, “mal chegou o tempo deles abriram”. Restando apenas aguardar que a chuva abrande para que as pessoas possam venham comprar.

Recorde-se estas senhoras “e mais algumas” estarão junto à entrada do cemitério ao longo do fim de semana.

