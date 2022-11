CIM Alto Tâmega e Barroso marcou presença na Feira dos Santos

Entre os dias 29 de outubro e 1 de novembro celebrou-se, em Chaves, mais uma edição da Feira dos Santos, a maior feira de rua do país, e a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT) esteve presente no certame.

No sábado, dia de início da Feira, o “Canto do Bio”, existente no Mercado Municipal de Chaves, contou com a presença de alguns produtores bio do território, que mostraram o que de melhor se produz na região do Alto Tâmega e Barroso no que diz respeito aos produtos biológicos. Recorde-se que este espaço de promoção, inaugurado no passado dia 24 de agosto, nasceu no âmbito da Bio Região do Alto Tâmega e Barroso e conta com vários produtos do território certificados com o modo de produção biológica.

No Largo General Silveira, bem no coração da cidade flaviense, a CIMAT teve, durante os quatro dias da Feira, um stand no qual foram disponibilizados roteiros e mapas do território do Alto Tâmega e Barroso. Sendo a Feira dos Santos um evento que anualmente atrai milhares de pessoas de vários pontos do país, da vizinha Espanha, havendo ainda emigrantes que aproveitam a época para passar férias na sua terra Natal, esta foi mais uma oportunidade para poder mostrar a região do Alto Tâmega e Barroso aos muitos curiosos que durante os quatro dias passaram pelo local.

GC