CIM Douro reuniu em Mesão Frio

A Biblioteca Municipal de Mesão Frio acolheu, no dia 23 de novembro, a 150.º reunião ordinária do Conselho da Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM Douro).

Entre os diferentes assuntos discutidos estiveram em cima da mesa, o serviço público de transportes de passageiros, com vista a dar continuidade à aplicação da redução de tarifas aos utilizadores do transporte público ferroviário.

Numa das intervenções do presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva, foi pedido para se incluir na agenda permanente da CIM Douro a resolução do problema inerente ao IC26 e a alteração à lei do financiamento das autarquias locais. As sugestões do edil foram aceites de forma unânime e passarão a constar nas preocupações permanentes da CIM Douro.

A CIM Douro deliberou, ainda, a sua competência na preparação de um processo de concurso público que decorrerá no próximo ano, no que diz respeito à aquisição de energia elétrica em média tensão e baixa tensão especial, para as instalações dos municípios da CIM Douro e afins.

A defesa da floresta contra incêndios e o seu Plano Regional de Ação foi também um dos temas que esteve em debate, com a tomada de posição da CIM Douro relativamente a este assunto.

De entre outras questões prementes abordadas na reunião, destaque ainda para a sinalética turística das estradas municipais do Douro e respetiva reabertura do procedimento administrativo.