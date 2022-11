Alto Tâmega e Barroso: Laboratórios Criativos de novos produtos turísticos arrancam já na próxima semana

Idealizar, definir e construir de forma colaborativa uma nova oferta turística composta (multioperador) para o Alto Tâmega e Barroso, envolvendo os operadores e interlocutores turísticos da região, é o objetivo central dos Laboratórios Criativos que o projeto Turismo Alto Tâmega 4.0 vai promover já a partir do dia 7 de novembro (segunda-feira), numa iniciativa conjunta da CIMAT, do AquaValor e da AE Corgo.

Após o intenso trabalho realizado nos meses de junho e julho com o Ciclo de Capacitação Empresarial, que contou com um conjunto de ações de capacitação (presenciais e online) orientadas para aqueles que são os Novos Desafios do Turismo, o projeto Alto Tâmega Turismo 4.0, vem agora propor ao setor do Turismo da região, que se una nos Laboratórios Criativos para colaborativamente idealizar, definir e construir de forma criativa e inovadora, uma nova oferta turística composta (multioperador) para o Alto Tâmega e Barroso.

É já na próxima segunda-feira, 7 de novembro, que será lançado o primeiro de um conjunto de quatro Webinares e de 12 Laboratórios Criativos que têm como objetivo envolver os agentes de desenvolvimento do território e do setor turístico público e privado, no processo de conceção, criação e aplicação de novos modelos de programação e estruturação de produtos turísticos, com características diferenciadas inovadoras, interativas e atrativas para o mercado nacional e internacional.

A metodologia de implementação dos Laboratórios Criativos assenta assim em 2 modelos de intervenção, com momentos de trabalho online e sessões de trabalho presenciais (calendário infra), ao longo das quais serão trabalhados de forma transversal, os produtos turísticos identificados no Plano Estratégico de Turismo do Alto Tâmega: Património e Arte, Montanhas e Rios, Aldeias e Tradições, Estradas de Paisagem, Termas e SPA, Desporto e Aventura e Gastronomia, Água e Vinhos.

A implementação deste trabalho estará a cargo da empresa Upstream Portugal, que para além de prestar serviços especializados para a Criação, Estruturação e Implementação de Produtos e Recursos Turísticos, de Marketing Territorial e Comunicação Turística, desenvolve também atividade de Operador Turístico sob a marca TRY PORTUGAL.

A próxima semana marca o arranque deste ciclo de trabalho intenso, com dois Webinares digitais, que decorrerão nos dias 7 (segunda-feira) e 9 (quarta-feira), lançando as bases metodológicas e teóricas para as ações presenciais nos seis concelhos do Alto Tâmega e Barroso.

Link para inscrição nos Webinares da próxima semana:

https://forms.gle/CwyChv6G3FwYCiQZ9

A participação em todos os eventos é gratuita, mas sujeita a INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA.

GC