CIMAT vai distinguir Padre Fontes como embaixador do Alto Tâmega e Barroso

A homenagem a esta figura emblemática do território decorrerá no próximo dia 27 de março (segunda-feira), no Casino de Pedras Salgadas – Vila Pouca de Aguiar, integrada no “Fórum Turismo, Sustentabilidade e Crescimento do Interior”.

A rede de Embaixadores do Alto Tâmega e Barroso tem como objetivo reconhecer o valor de cidadãos/entidades oriundos do território que nas mais variadas áreas de atividade têm tido um percurso de excelência, mantendo o orgulho nas suas origens e tendo como princípios a humildade e a capacidade de superação.

Todo o percurso de vida do Padre Fontes, que pode conhecer em pormenor no documento em anexo, se alinha com este propósito destacando a sua resiliência, pois, apesar da sua condição de saúde se ter agravado ao longo dos últimos anos, e da idade já avançada, aceitou a doença, não deixando que o diagnóstico seja um fator limitador para o seu contributo no crescimento e reconhecimento da região.

Apesar de ser uma figura muito associada ao concelho de Montalegre, todo o trabalho desenvolvido nas diversas temáticas e, em específico, na vertente turística, tem permitido dar visibilidade e reconhecimento, não só a este município, como aos demais pertencentes ao território do Alto Tâmega e Barroso.

Assim sendo, dado o contributo deste para o desenvolvimento turístico de toda a região, a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT) irá distinguir o Padre Fontes enquanto Embaixador do Alto Tâmega e Barroso, tornando-se assim no terceiro a integrar esta rede.