CLDS 4G “Boticas ComVida” promoveu workshop sobre lanches saudáveis 

O projeto Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 4ª Geração (CLDS 4G) “Boticas ComVida”, sob a coordenação do Município de Boticas, promoveu na passada quinta-feira, dia 30 de março, no refeitório do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, o workshop “Lanches Saudáveis”.

A iniciativa, direcionada para os alunos do 3º e 4º anos de escolaridade, foi orientada pelo nutricionista Filipe Ferreira, que ensinou os mais pequenos a preparar lanches saudáveis de forma rápida, prática e económica, utilizando ingredientes como leite, frutas, ovos, farinha, entre outros.

Além da componente educativa, as crianças puderam ainda desfrutar de um momento de diversão em grupo, onde a alimentação saudável foi tema de destaque.

A iniciativa teve como objetivo principal sensibilizar os alunos para a importância da adoção de uma alimentação equilibrada durante a infância, sendo um elemento crucial para que as crianças e jovens desenvolvam hábitos alimentares adequados, o que lhes permite crescer com saúde.

Estas ações são fundamentais para promover a literacia, tanto no ambiente escolar como familiar, contribuindo de forma significativa para a aquisição de hábitos alimentares mais saudáveis.

