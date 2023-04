Comemoração em Chaves enaltece revolução do 25 de abril de 1974 

O dia 25 de abril de 1974 ficou gravado na memória de quem o viveu, mas acima de tudo celebra os ideais da liberdade! A sua comemoração garante que as novas gerações e sobretudo as vindouras não se esqueçam do seu valor na história da democracia de Portugal.

O dia da “revolução dos cravos”, data histórica e emblemática como representação da liberdade e democracia, vai ser assinalado no município de Chaves com um programa que iniciará com a cerimónia protocolar do Hastear da Bandeira Nacional, pelas 09h30, na Praça de Camões, com a presença das três corporações de Bombeiros do concelho. As interpretações musicais estarão a cargo da Banda Musical de Outeiro Seco e do Coro Infanto-Juvenil do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins.

As comemorações prosseguem com uma Sessão Solene Evocativa pela Assembleia Municipal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com intervenções pelos representantes de todos os partidos eleitos.

Integra ainda o programa de atividades a Corrida da Liberdade, com concentração pelas 09h45, na Alameda do Tabolado.

De destacar o já tradicional concerto Filarmónico, este ano a realizar junto às Termas de Chaves, às 17h00, pelas Bandas Musicais de Rebordondo e Torre de Ervededo.

Comemorar o 25 de Abril é muito mais do que assinalar um feriado no calendário. É manter viva uma memória, um símbolo, um marco da história coletiva de todos os portugueses.

GC CM