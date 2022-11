Comitiva de congressistas internacionais visitou Boticas

Um grupo de congressistas internacionais visitou, no passado dia 16 de novembro, o Concelho de Boticas e a região do Barroso, classificada como Património Agrícola Mundial.

A visita, que decorreu no âmbito da 9ª Conferência Mundial sobre Sistemas Agroalimentares Localizados, organizada pelo Grupo de Investigação Europeu SYAL e pelo Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), permitiu aos participantes conhecer alguns locais de elevado interesse natural e paisagístico do Concelho, como são o caso do Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB) e da aldeia preservada de Vilarinho Seco.

Dada a especificidade deste território e a temática do congresso, a região do Barroso e mais propriamente Boticas foi considerado o “laboratório” ideal para a realização de uma visita territorial, que possibilitou aos congressistas contemplar “in loco” as caraterísticas únicas e as potencialidades existentes no Concelho.

De referir que a conferência decorreu através do quadro de ação de duas redes de investigação sobre sistemas alimentares localizados, nomeadamente a Rede SYAL Europa e a Rede SYAL Americana, com destaque para países da América Latina, reuniu um total de 73 participantes provenientes de 11 países, entre os quais, Portugal, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, França, Itália, México, Suíça e Suécia, contando com uma maior participação de Espanha, Itália, Colômbia e México.

A pressão do sistema alimentar sobre os recursos do planeta, a pegada ambiental da alimentação, o desperdício alimentar, a fome e subnutrição, e os problemas de saúde humana ligados à alimentação foram temas centrais de debate, tendo sido destacada também a importância de produzir mais e melhor localmente, fortalecendo os circuitos curtos e as redes alimentares locais, comendo de forma mais saudável e gerando menos desperdício.