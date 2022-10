Companhia de Dança Esquiva apresenta dois espetáculos em Mondim de Basto ￼

A 21 e 22 de Outubro, a Esquiva – Companhia de Dança leva ao Favo das Artes – Casa da Cultura dois espectáculos que integram o primeiro ciclo de dança de Mondim de Basto: “Inquietação com as Voltas do Mundo” e “Acts of Cod”, respectivamente, convidam a assistir ao cruzamento de várias linguagens artísticas.

Atravessando mais de um século de história, a 21 de Outubro, a obra do poeta e revolucionário Aires Torres ganha corpo em “Inquietação com as Voltas do Mundo”. Dança, música, teatro e vídeo dão às palavras do actor, poeta e activista nascido em 1893 em Parada do Pinhão, Vila Real, o papel da defesa da liberdade e da democracia em tempo de guerra.

“Aires Torres é a inspiração para a activação de pensamento e questionamento actual que nos lembram, mais uma vez, que há lutas que temos que continuar a travar. A obra em que nos baseamos é de uma actualidade e reflexividade extenuantes, que se coadunam na perfeição com os tempos que estamos a viver. Assistimos sem inocência à queda de vários regimes democráticos, à emersão de ditaduras militares, de autocratas, e à imersão de valores éticos e morais explanados numa sociedade cada vez mais global e massificada. Temos uma inquietação natural com as voltas do Mundo”, destaca Mariana Amorim, bisneta de Aires Torres e Directora da Esquiva – Companhia de Dança.

Com interpretação teatral e de dança de Tommy Luther e Huíla Samara, respectivamente, “Inquietação com as Voltas do Mundo” conta com coreografia, dramaturgia e produção de Mariana Amorim, a que se junta a composição e interpretação musical de Domingos Alves, a direcção plástica e ilustração de Clara Rêgo e a direcção técnica e desenho de luz de Eduardo Pousa para 65 minutos de espectáculo que, mais do que um regresso ao passado, é um olhar do presente.

A 22 de Outubro, sobe ao palco “Acts of Cod”, a peça de teatro-dança para contar a história do bacalhau, desde a perspectiva do pescador e da sociedade até à visão do próprio peixe. Com Direcção Artística e encenação de Tommy Luther, “Acts of Cod” é uma peça multidisciplinar que cruza o teatro, a dança, o mimo, as marionetas, o vídeo e a música para explorar o impacto histórico, cultural e ambiental da pesca e do consumo do bacalhau no mundo.

Uma viagem entre o sonho e a realidade leva o espectador a percorrer o alto mar e as profundezas dos oceanos, para perceber a importância que a pesca do bacalhau tem na actividade económica e na tradição alimentar portuguesa, na história da pesca e da indústria e nas ameaças causadas pelos excessos de poluição e consumo, com impacto na preservação da espécie.

“Temos centenas de anos de história e, no caso do bacalhau, os próprios pescadores alertam para o excesso de quantidade que está a ser retirada dos oceanos. Se o futuro do bacalhau é incerto, será justo dizer que o nosso futuro e o da sociedade também. “Acts of Cod” é um desafio à reflexão sobre o paralelismo da nossa história com a do bacalhau, à necessidade de preservarmos ecossistemas e de respeitarmos espécies, sem a saga desenfreada do consumo massificado”, destaca Tommy Luther.

Com duração de aproximadamente 60 minutos, “Acts of Cod” é uma peça interpretada por Alexandre Sá, Dóris Marcos, Inês Queirós e Sara Santervás que conta com assistência de direcção artística, coreografia e produção de Mariana Amorim, composição e interpretação musical de Domingos Alves, cenografia e marionetas de Hugo Ribeiro, videografia de Clara Rêgo, desenho de luz de Diogo Barbedo e assistência de produção de Andreia Fraga.

A Esquiva – Companhia de Dança é uma estrutura financiada pela República Portuguesa – Ministério da Cultura/ Direção-Geral das Artes.

GC