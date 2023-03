Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso marca presença na BTL com novo Stand

A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT) marca presença na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, este ano com um novo Stand, localizado no Pavilhão 2 – Stand 2AO2.

A Feira, que arrancou hoje, decorre até domingo, dia 5 de março, e durante estes cinco dias será feita uma promoção integrada do território com várias atividades programadas para quatro dos cinco dias do evento, conforme programa em anexo.

Para além no novo Stand e equipamentos tecnológicos que permitirão uma melhor apresentação da região, serão divulgados em primeira mão os novos guias turísticos da região do Alto Tâmega e Barroso para cada um dos sete produtos turísticos identificados no Plano Estratégico de Turismo do território: História e Arte, Montanhas e Rios, Aldeias e Tradições, Estradas de Paisagem, Termas e SPA, Desporto e Aventura e Gastronomia, Água e Vinhos.

A presença da CIMAT na BTL é uma oportunidade para dar a conhecer a região a um público cada vez mais vasto e diversificado, reforçando a sua posição como um destino turístico. A participação na feira é também uma forma de promover a cooperação entre os municípios da região, criando sinergias e estratégias conjuntas para a promoção do turismo na região do Alto Tâmega e Barroso.

GCI