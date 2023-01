Concluída empreitada de pinturas horizontais na estrada N304 em Mondim de Basto

A empreitada de execução de pinturas horizontais na estrada nacional N304, já se encontra concluída.

Os trabalhos que decorreram no troço que liga a rotunda da Igreja à Zona Industrial, representaram um investimento de 6 mil euros, inteiramente suportado pela Câmara Municipal.

Numa extensão aproximada de 2,5 quilómetros foram repostas linhas e marcações orientadoras do trânsito, assim como as passadeiras nas passagens destinadas aos peões, de acordo com as normas impostas pelo organismo das Infraestruturas de Portugal.

Uma obra fundamental para garantir a segurança de automobilistas e peões, bem como uma melhor circulação numa das vias mais movimentadas do concelho.

Ainda neste âmbito da sinalização horizontal das estradas, a autarquia tem já prevista para breve a marcação da estrada da Senhora da Graça e da estrada municipal EM1204-1, que liga Ermelo à Fervença

GC CM