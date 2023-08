Concluídas obras na Avenida General Alves Pedrosa em Sabrosa

As obras na Avenida General Alves Pedrosa, integradas no programa de Regeneração Urbana da vila de Sabrosa, encontram-se concluídas.

Na intervenção foi regularizado o perfil do arruamento, dissimuladas as cablagens, que estão agora ocultas no subsolo, introduzidas novas luminárias, contextualizadas à escala e características do aglomerado existente, instalado mobiliário urbano necessário à fruição do espaço e construída a rede de águas pluviais. A obra pressupõe ainda o aumento, face às pré-existentes, de espécies arbóreas, a plantar no próximo mês de outubro devido às atuais condições meteorológicas, e a uniformização de espécies nas duas frentes urbanas.

Com esta intervenção foi também reorganizado o espaço público, criando assim condições necessárias para a fluidez do trânsito, promovendo a segurança rodoviária. Neste sentido, existe agora um maior número de espaços de estacionamento disponíveis, sobretudo junto aos equipamentos de utilidade pública instalados na via, como é o caso da Santa Casa da Misericórdia de Sabrosa, e da Fundação Patronato de Santo António, instituições de cariz solidário com um público sénior de mobilidade reduzida, e da antiga escola primária de Sabrosa.

Este projeto permitiu também a melhoria do ambiente urbano através de uma imagem global uniforme e cuidada.

A obra teve um investimento total de 290 282,19€ (duzentos e noventa mil duzentos e oitenta e dois euros e dezanove cêntimos) e foi enquadrada na medida do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU), comparticipada em 85% pelo FEDER.

#AquiEstamosAConstruirOFuturo