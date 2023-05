Conferência sobre Fundos Europeus para empresas mais sustentáveis em Chaves

O Município de Chaves e o Santander Portugal promoveram ontem, dia 10 de maio, uma conferência sobre a importância dos Fundos Europeus para empresas mais sustentáveis, um evento realizado no Auditório do Centro Cultural que contou com a participação de mais de uma centena de empresas locais.

Esta foi uma oportunidade para debater os Fundos Europeus e a sua importância para o tecido empresarial, numa estratégia que visa o reforço da proximidade regional, numa partilha da visão económica e política territorial.

O programa da conferência, que contou com o Presidente de Câmara, Nuno Vaz, na Sessão de Abertura, teve como abordagem temas relevantes e decisivos para as empresas, nomeadamente os desafios de uma economia mais aberta ao exterior, a importância do PRR e PT 2030, o apoio às empresas no Corredor Ibérico, assim como a importância das políticas ESG para uma transição mais sustentável.