Decorreu durante o dia de ontem no Espaço Miguel Torga o segundo dia do Congresso internacional “A viagem de Fernão de Magalhães. Diálogos interculturais, científicos e intertextualidades”, que se iniciou no passado dia 28 de novembro, na UTAD.

Da parte da manhã, a sessão de abertura contou com a presença da Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, que no momento fez questão de referir que “é para mim uma honra enquanto presidente do município de Sabrosa receber no nosso concelho tão importante evento, relacionado com um tema, um feito e um homem que tanto nos diz a todos.” O evento prosseguiu com a realização do 4.º painel do congresso, com a moderação de Natália Amarante.

Neste, vários assuntos foram abordados, dos quais, a “História e Ficção em Fernão Magalhães e a Ave do Paraíso, de João Morgado” apresentado por Carla Sofia Luís da Universidade da Beira Interior, “Da morte à imortalidade de Fernão de Magalhães” abordado por José Garcia do Departamento de Património Cultural GEO – Gabinete de Estudos Olisiponenses, e “A Viagem de Fernão Magalhães e o choque entre impérios” por Alexandre Luís da Universidade da Beira Interior. No final houve espaço para debate entre todos os presentes e foram concluídos os trabalhos com a representação “Magalhães ou eu tenho um sonho” por parte dos alunos do 2º ano do curso de Teatro e Artes Performativas da UTAD, e com a sessão de encerramento que contou com a presença do Presidente da Estrutura de Missão do V Centenário da Primeira Viagem de Circum-Navegação de Fernão de Magalhães, José Marques. Da parte da tarde, todos os participantes fizeram uma visita à Exposição – Os Locais e Culturas da Viagem de Magalhães, onde decorreu a apresentação oficial do Percurso Pedestre PR6 – “Rota Urbana de Fernão de Magalhães”.

Este encontro científico ligado à Estrutura de Missão do V Centenário da Primeira Viagem de Circum-Navegação comandada pelo navegador português, Fernão Magalhães, promoveu e celebrou o 500º aniversário do término da viagem de Circum-Navegação e foi organizado pela Estrutura de Missão do V Centenário da Primeira Viagem de Circum-Navegação de Fernão de Magalhães, pela UTAD e pela Câmara Municipal de Sabrosa.