Conjuntura difícil penaliza proposta de orçamento da Misericórdia de Lamego

Numa conjuntura marcada pela instabilidade económica e social, os irmãos da Santa Casa da Misericórdia de Lamego aprovaram, por unanimidade, o Orçamento e o Plano de Atividades para 2023. O documento prevê um défice de exploração de cerca de 167 mil e 500 euros, penalizado por diversos fatores, nomeadamente o aumento generalizado dos preços e do valor do salário mínimo nacional e as exigências “muitas vezes sem contrapartidas” das instituições públicas que tutelam a Santa Casa.

O difícil contexto que o setor social continuará a enfrentar durante o próximo ano, não impedirá, no entanto, a Misericórdia de Lamego de concretizar investimentos considerados prioritários. Está prevista a realização de obras de reabilitação em alguns edifícios, a aquisição de equipamentos e a transformação de salas do pré-escolar em creche. Além disso, pretende estabelecer parcerias e acordos de cooperação com outras instituições com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço prestado, bem como reforçar a formação dos colaboradores e aproveitar as candidaturas que eventualmente possam interessar.

“Temos consciência que o próximo ano será, provavelmente o mais difícil das nossas vidas. A Mesa Administrativa desta Santa Casa será muito cautelosa e orientará o seu trabalho em prol da sustentabilidade da instituição. Trabalharemos com prudência, rigor e contenção, reduzindo ao máximo as despesas, para garantir que continuaremos a prestar serviços de excelência e a respeitar a nossa Missão e os nossos Valores”, garante o Provedor António Carreira. Adianta ainda que o resultado negativo que se esperava da execução orçamental, até outubro deste ano, afinal não se verificou.

A condicionar o futuro próximo da maior e mais antiga instituição de solidariedade social do concelho de Lamego está o défice crónico verificado em algumas respostas sociais, como é o caso do jardim de infância e do Centro de Acolhimento Temporário (CAT), e a indefinição do processo de transferência de competências da área social para as autarquias.

Também a demora do Estado na resposta a candidaturas apresentadas por esta Misericórdia, nomeadamente ao Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais (PROCOOP), e os constrangimentos que atrasam a abertura da clínica de hemodiálise, construída em instalações pertencentes a esta instituição, ajudam a adensar as nuvens no horizonte.

Voto de Reconhecimento ao Cónego Joaquim Assunção

Na Assembleia Geral realizada a 4 de novembro, os irmãos também aprovaram a proposta de venda, em hasta pública, dos artigos rústicos 115/ Pombal e 116/ Palernos, situados na freguesia de Vila Nova de Souto d’ El Rei.

Foi ainda votada por unanimidade a atribuição de um Voto de Reconhecimento e Agradecimento ao Cónego Joaquim Assunção, fundamentada por todas as benfeitorias oferecidas por si que enriquecem a Capela do Sagrado Coração de Jesus. Este templo religioso é propriedade da Misericórdia de Lamego e serve de local de culto e de celebração da eucaristia dominical aos utentes do Lar de Arneirós.

O Orçamento e o Plano de Atividades, para 2023, mereceu ainda o parecer positivo do Conselho Fiscal.

GC SCM Lamego