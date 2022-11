Conselho da CIMAT reuniu em Chaves

Decorreu, na passada terça-feira, dia 8 de novembro, nas instalações da Câmara Municipal de Chaves, a reunião mensal do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT).

Na reunião marcaram presença Fernando Queiroga, Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Nuno Vaz, Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Fátima Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, João Noronha, Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, Jorge Pires, Vereador da Câmara Municipal de Valpaços, bem como o Secretariado Executivo da CIMAT, composto por Ramiro Gonçalves e José Alberto Diegas.

De entre os vários assuntos tratados, destacamos a Tomada de Posse de Fátima Fernandes, enquanto membro do Conselho Intermunicipal, dado o seu iniciou funções como Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, no passado dia 3 de novembro, na sequência da renúncia ao cargo do anterior autarca.

De salientar, ainda, a elaboração do Programa do IV AQUAFORUM e da IV Gala do Empreendedorismo e das Empresas do Alto Tâmega e Barroso, a realizar no próximo dia 2 de dezembro.

GC