Construção do “Alto Tâmega Office Center” já arrancou

Já iniciaram as obras que darão origem ao “Alto Tâmega Office Center” sito nas instalações da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT), em Chaves.

A instalação deste espaço cowork tem como finalidade criar, no concelho de Chaves, um conjunto de valências congregadas num mesmo espaço para que este possa vir a ser utilizado por pessoas que integram vários serviços da Administração Pública, promovendo a sua descentralização e desconcentração gradual; modificando o paradigma de prestação de trabalho a partir de um único local; potenciando a melhoria da conciliação da vida pessoal e profissional e o reforço da atratividade do trabalho em funções públicas.

Com a criação deste espaço, pretende-se ainda a fixação de postos de trabalho na região do Alto Tâmega e Barroso, caracterizada como território de baixa densidade, contribuindo igualmente para a coesão territorial e a diminuição dos gases com efeitos de estufa, através da redução das deslocações por via automóvel ou de transporte público.

O “Alto Tâmega Office Center” resulta de uma candidatura da CIMAT ao Aviso Nº 03/C19-i07.05/2021, Programa Operacional 6 Teletrabalho – Espaços Cowork, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com um custo total elegível de 117 873,69 euros financiado na sua totalidade pela União Europeia – NextGeneration EU, e cujo objetivo é a criação e disponibilização de centros de Cowork que permitam aos(às) trabalhadores(as) optar por modos mais ágeis e flexíveis de desempenho do trabalho em funções públicas e que em simultâneo potenciem a conciliação da vida pessoal e profissional.