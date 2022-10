Cônsul Honorária de Portugal em Miami reuniu com a CIM do Alto Tâmega e Barroso

A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT) reuniu ontem, dia 18 de outubro, com a Cônsul Honorária de Portugal em Miami – EUA, Carolina Rendeiro, nas suas instalações.

Numa visita ao território, a primeira paragem foi no município de Vila Pouca de Aguiar, seguindo para a sede da CIMAT onde reuniu com os vários autarcas e termina hoje o seu périplo pela região no município de Valpaços.

Esta reunião e visitas pelo território têm por objetivo apresentar as várias potencialidades da região e criar redes de networking favoráveis à sua dinamização, alinhando-se assim com a estratégia de desenvolvimento e projeção da mesma a nível internacional.

“A importância da visita da Cônsul Honorária de Portugal em Miami ao nosso território visa, essencialmente, dar visibilidade ao mesmo. O nosso território tem enormes potencialidades e que, aquando da nossa visita a Miami, em conversa e, na qual fomos muito bem recebidos pela Senhora Cônsul, deixou bem claro o interesse nos nossos produtos poderem entrar em Miami. Desde logo o granito, que é muito procurado, bem como os vinhos e azeite, para além de outros produtos que dão sustentabilidade ao nosso território. Foi com essa certeza e também para agradecer a forma como nos tratou e como nos recebeu muitíssimo bem, que lhe fizemos o convite para vir ao nosso território (…) e mostrar o nosso interesse em poder participar com os nossos produtos, não só nas feiras como, eventualmente, nos mercados”, explicou Amílcar Castro de Almeida, Presidente da CIMAT e da Câmara Municipal de Valpaços.

Marcaram ainda presença na reunião Fernando Queiroga, Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Nuno Vaz, Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Alberto Machado, Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, David Teixeira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Montalegre e Ramiro Gonçalves, Primeiro Secretário Executivo da CIMAT.

