Contribuintes podem doar parte do IRS à Misericórdia de Lamego

ela primeira vez, os contribuintes já podem consignar parte do seu IRS à Santa Casa da Misericórdia de Lamego. A maior e mais antiga instituição de solidariedade social do concelho passou a integrar a lista de entidades que podem receber 0,5% do IRS, sem qualquer prejuízo para os contribuintes.

“Apelo à generosidade dos lamecenses para apoiarem esta causa. Sejam solidários, não custa nada. O seu contributo será importante para o desenvolvimento de vários projetos nas áreas da ação social, da educação, da cultura e da promoção da qualidade de vida. Receber estes fundos também tem o valor simbólico de sabermos que a nossa luta contra a exclusão social e a desigualdade é reconhecida pelos lamecenses”, afirma o Provedor António Carreira.

COMO FAZER?

Até 31 de março, é possível escolher a Misericórdia de Lamego como entidade à qual os contribuintes pretendem consignar o IRS.

A escolha é realizada no Portal das Finanças, em “Comunicar entidade a consignar IRS/IVA”.

Para proceder à indicação dos dados da entidade à qual pretende consignar o IRS, clique no botão de “Pesquisa” junto ao campo do NIF e selecione a Misericórdia de Lamego dentro da lista de entidades elegíveis.

Por fim, pressione em “Submeter”.

GC SCM Lamego