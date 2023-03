Corrida da Liberdade em Chaves com inscrições até dia 20 de abril

Integrada nas comemorações do 49º aniversário do 25 de Abril, o Município promove a tradicional Corrida da Liberdade, com inscrições prévias e obrigatórias até ao dia 20 de abril.

A iniciativa, que conta com o apoio da Associação Wildfun – Desporto, Aventura & Turismo e da Associação de Atletismo de Vila Real, apresenta um percurso de 10 km, destinados a atletas federados e não federados nascidos em 2005 e anteriores, dois percursos para os mais jovens, destinados a atletas federados e não federados nascidos entre 2006 e 2017 e ainda uma Marcha, de 7 km, destinada a todas as faixas etárias e sem fins competitivos.

Esta prova contempla prémios monetários para os vencedores da geral e dos vários escalões, sendo sorteado também um prémio de participação no valor de 150 euros, entre todos os participantes que terminem a corrida.

As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas no Centro Cultural de Chaves, nas Termas de Chaves e em https://waitastart.com/corrida-da-liberdade-23

GC CM